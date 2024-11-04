Алонсо обратился к Ферстаппену после его победы в Бразилии, Макс ответил

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поздравил гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, одержавшего победу на Гран-при Бразилии.

«Фантастическое выступление. Мои поздравления», — написал Фернандо под одним из постов в социальных сетях.

«Спасибо, легенда», — ответил Ферстаппен.

В настоящий момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея на счету 393 очка. У занимающего второе место Ландо Норриса из «Макларена» 331 балл. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер, у которого сейчас 307 очков.

Напомним, после победы Макса в Бразилии Ландо повторил его фирменную фразу, однако вскоре удалил сообщение.

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