Глава «Макларена» назвал цели на остаток сезона

Глава «Макларена» Андреа Стелла высказался о целях команды на оставшиеся три гонки сезона в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.
«Математически мы по-прежнему в борьбе [за титул]. И мы постараемся выиграть две предстоящие гонки. Они должны получиться хорошими. Вегас, вероятно, больше подойдёт «Феррари», посмотрим. Везде можно бороться. Кубок конструкторов был и остаётся нашим приоритетом», — приводит слова Стеллы издание GPblog.
Напомним, после 21 этапа «Макларен» возглавляет Кубок конструкторов. На втором месте располагается «Феррари». Замыкает тройку лидеров «Ред Булл».
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