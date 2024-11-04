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Оруджев: не уверен, что Ферстаппен оказался бы позади Норриса даже без красного флага

Оруджев: не уверен, что Ферстаппен оказался бы позади Норриса даже без красного флага
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал выступление трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена на минувшем Гран-при Бразилии. Напомним, нидерландец стартовал в гонке 16-м, но сумел финишировать первым.

«Норрис ошибался и не мог обгонять. К Максу какие вопросы? Я вот не уверен, что он бы оказался позади Ландо по итогу даже без красного флага. Макс провёл великолепную гонку. Без ошибок, и, когда надо, очень повезло. Тем не менее он был лучше всех наголову. Только он не боялся обгонять и рисковал ровно настолько, насколько было можно. И как только остался на трассе один, уехал в точку», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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