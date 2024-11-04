Оруджев — о сходе Стролла до старта: может, он играл наперёд и сэкономил бюджет команды?

Известный российский гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев иронично прокомментировал вылет гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла на прогревочном круге Гран-при Бразилии.

«Лэнс был на высоте! Ладно, улетел на торможении, но возвращаться через гравий, когда есть место и время для разворота на асфальте… Хотя, может, он играл наперёд: столько «уборов» было, не факт, что доехал бы сам, а так сэкономил бюджет команды!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, победу в Сан-Паулу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Альпин» Эстебан Окон. Замкнул тройку сильнейших ещё один пилот «Альпин» — Пьер Гасли.

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