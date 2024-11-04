Оруджев прокомментировал жалобы Ферстаппена на поздний красный флаг в квалификации

Известный российский гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев отреагировал на недовольство пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена скоростью появления красных флагов на Гран-при Бразилии после аварии Лэнса Стролла («Астон Мартин»).

«Я пересмотрел эпизод во втором сегменте несколько раз. Через пять секунд, как появился жёлтый флаг, Макс уже переместился на 11-ю строчку. Так что тут его разговоры, что именно из-за 40 секунд ожидания красного флага всё так сложилось, — ни о чём. Тем более что Лэнс даже попытался доехать до боксов», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Самая высокая скорость в Формуле-1: