Оруджев — о Колапинто в «Ред Булл»: два раза разобрав машину — конечно, заслужил!

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев не считает, что аргентинец Франко Колапинто достоин места в «Ред Булл» в 2025 году.

«Два раза разобрав машину — конечно, заслужил! Честно, я уже плохо понимаю этот мир: один едет в топ-команде, ошибаясь, как пилот Ф-4 в первый год. Его не меняют, хотя есть целая программа подготовки пилотов, в которой три-четыре реально хороших гонщика. И тут же идут разговоры о его замене на другого молодого пилота не из программы… Тут же нет логики. Но логикой там не руководствуются. А вот если спонсоры хорошие, то — конечно, почему нет!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».