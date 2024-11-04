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Оруджев — о Колапинто в «Ред Булл»: два раза разобрав машину — конечно, заслужил!

Оруджев — о Колапинто в «Ред Булл»: два раза разобрав машину — конечно, заслужил!
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев не считает, что аргентинец Франко Колапинто достоин места в «Ред Булл» в 2025 году.

«Два раза разобрав машину — конечно, заслужил! Честно, я уже плохо понимаю этот мир: один едет в топ-команде, ошибаясь, как пилот Ф-4 в первый год. Его не меняют, хотя есть целая программа подготовки пилотов, в которой три-четыре реально хороших гонщика. И тут же идут разговоры о его замене на другого молодого пилота не из программы… Тут же нет логики. Но логикой там не руководствуются. А вот если спонсоры хорошие, то — конечно, почему нет!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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