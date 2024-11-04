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Оруджев оценил шансы Ферстаппена стать чемпионом на Гран-при Лас-Вегаса

Оруджев оценил шансы Ферстаппена стать чемпионом на Гран-при Лас-Вегаса
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев оценил шансы пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена досрочно завоевать четвёртый титул на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса.

«Вряд ли в Вегасе. Не думаю, что «Ред Булл» там будет на высоте. Всё-таки дождь мы там не загадываем, а посуху «Ред Булл» явно медленнее», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 393 очка.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 331.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 307.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 262.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 244.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 192.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 190.
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 151.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 31.

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