Оруджев оценил шансы Ферстаппена стать чемпионом на Гран-при Лас-Вегаса

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев оценил шансы пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена досрочно завоевать четвёртый титул на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса.

«Вряд ли в Вегасе. Не думаю, что «Ред Булл» там будет на высоте. Всё-таки дождь мы там не загадываем, а посуху «Ред Булл» явно медленнее», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 393 очка.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 331.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 307.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 262.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 244.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 192.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 190.

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 151.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 31.