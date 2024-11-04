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За счёт двойного подиума в Бразилии «Альпин» может получить почти € 30 млн призовых

За счёт двойного подиума в Бразилии «Альпин» может получить почти € 30 млн призовых
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Французская команда «Альпин» может получить € 29,2 млн в виде призовых от распределения доходов в Формуле-1. Об этом рассказал исполнительный советник гоночного коллектива Флавио Бриаторе. Напомним, на недавнем Гран-при Бразилии пилоты «Альпин» Эстебан Окон и Пьер Гасли заняли второе и третье места соответственно. В результате команда набрала 33 очка в Кубке конструкторов и поднялась сразу на три места, опередив «Уильямс», «РБ» и «Хаас».

«Мы поднялись с девятого места на шестое. Это не € 30 миллионов. Речь идёт о € 29,2 млн. Это первое, что я уточнил. В любом случае, мы стали свидетелями невероятного Гран-при», — приводит слова Бриаторе Nextgen-Auto со ссылкой на Sky Sport Italia.

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