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Стелла — о пит-стопе Норриса под VSC в Бразилии: мы могли провести блестящий ход

Стелла — о пит-стопе Норриса под VSC в Бразилии: мы могли провести блестящий ход
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла объяснил, почему в коллективе приняли решение провести пит-стоп для Ландо Норриса на Гран-при Бразилии под режимом виртуальной машины безопасности (VSC).

«Оба гонщика, честно говоря, сообщили, что им нужна новая резина, чтобы оставаться в борьбе в таких условиях. Очевидно, причина, по которой это решение не оправдалось, заключается в том, что дождь стал очень сильным, что привело к аварии [Франко Колапинто] и красному флагу, но из-за увеличения количества воды на трассе мы сочли важным перейти на новые шины.

Без красного флага и с малым количеством людей, решившихся на пит-стоп, всегда сложно принять решение, способное принести результат. Но мы могли провести блестящий тактический ход. В такие моменты ты рискуешь, что легче делать, когда ты находишься не в лидерах гонки, а отстаёшь, и из-за чего выглядишь героем.

Но я поддерживаю наше решение, потому что оно было принято при полном согласии гонщиков и командного мостика, поскольку мы остаёмся в борьбе за очки и за личный зачёт с Кубком конструкторов. Лично мне не очень комфортно оставлять машину с изрядно изношенными шинами от такого количества воды, поэтому без красного флага мы говорим о другой гонке», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.

Ферстаппен одержал победу в дождевой гонке Гран-при Бразилии, увеличив свой отрыв от Норриса в личном зачёте до 62 очков.

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