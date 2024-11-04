Десятки угнанных в Великобритании спорткаров найдены в Таиланде. Они стоят почти $ 8 млн

Полиция Великобритании совместно с правоохранительными органами Таиланда провела операцию, в ходе которой были обнаружены 35 дорогих спорткаров, угнанных на территории Соединённого Королевства.

Найденные в Таиланде автомобили Фото: NaVCIS

Как уточняет издание CarScoops, операция, получившая название «Титан», длилась восемь лет. За её проведение отвечала Национальная служба по расследованию преступлений, связанных с транспортными средствами (NaVCIS). В общей сложности в рамках операции «Титан» проведено более дюжины арестов, а 35 автомобилей возвращены их законным владельцам.

Найденные в Таиланде автомобили Фото: NaVCIS

Отмечается, что машины были украдены в 2017–2018 годах в результате мошеннических сделок. Вскоре после этого автомобили переправлялись в Бангкок, столицу Таиланда. Среди этих машин были возвращены в том числе Lamborghini Huracan Spyder, Porsche 718 Cayman GT4, кабриолет Ford Mustang, несколько экземпляров Nissan GT-R, а также различные модели BMW и других марок. Их общая стоимость, согласно NaVCIS, превышает £ 6 млн ($ 7,78 млн по текущему курсу).