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Макс Ферстаппен стал первым гонщиком Формулы-1, побеждавшим при старте с 10 разных позиций

27-летний нидерландский гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен стал первым пилотом в истории «Королевских гонок», побеждавшим в Гран-при при старте с 10 разных позиций.

3 ноября в дождевой гонке на бразильской трассе «Интерлагос» Ферстаппен был квалифицирован на 17-ю позицию стартовой решётки.

Из-за снятия с гонки Александера Албона из «Уильямса» после аварии в квалификации и ошибки Лэнса Стролла из «Астон Мартин» на прогревочном круге два места (седьмое и 10-е) на стартовой решётке были свободными.

Таким образом, за свою карьеру Ферстаппен одерживал победы, стартовав с первой, второй, третьей, четвёртой, шестой, седьмой, девятой, 10-й, 14-й и 17-й позиций.

С девяти разных стартовых мест победу одерживал двукратный чемпион Формулы-1 — испанец Фернандо Алонсо, выступающий в 2024 году за «Астон Мартин».