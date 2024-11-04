Макс Ферстаппен стал первым гонщиком Формулы-1, побеждавшим при старте с 10 разных позиций

27-летний нидерландский гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен стал первым пилотом в истории «Королевских гонок», побеждавшим в Гран-при при старте с 10 разных позиций.
3 ноября в дождевой гонке на бразильской трассе «Интерлагос» Ферстаппен был квалифицирован на 17-ю позицию стартовой решётки.
Таким образом, за свою карьеру Ферстаппен одерживал победы, стартовав с первой, второй, третьей, четвёртой, шестой, седьмой, девятой, 10-й, 14-й и 17-й позиций.
С девяти разных стартовых мест победу одерживал двукратный чемпион Формулы-1 — испанец Фернандо Алонсо, выступающий в 2024 году за «Астон Мартин».