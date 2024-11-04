В «Макларене» оправдали ошибку Норриса на последнем рестарте Гран-при Бразилии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла оправдал ошибку своего подопечного Ландо Норриса во время последнего рестарта гонки на Гран-при Бразилии, в котором Ландо проиграл позицию гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру и не смог войти в первый поворот, выехав за пределы трассы, после чего пропустил Оскара Пиастри.

«Когда мы блокируем колёса на болиде, как произошло сегодня у Ландо, то я не смотрю на пилота. Я изучаю, почему наш болид продолжает блокировать передние колёса в таких условиях, — и не думаю, что давление на Ландо вообще было значимым фактором в этой ситуации. Весь уикенд наши пилоты боролись с блокировками во влажных условиях, и думаю, что с точки зрения работы нашей машины нам тоже нужно обратить на это внимание.

Так что мы определённо проведём работу с нашей тормозной системой. Кажется, блокировка появляется при определённых условиях. Не могу ничего комментировать конкретно, но это немного непредсказуемо, и гонщикам также сложно адаптироваться от одного круга к другому. Всё сводится к непредсказуемости. Я бы сказал, что это технические проблемы и возможность работы для команды, а не то, с чем Оскару и Ландо нужно работать самостоятельно», — приводит слова Стеллы издание Autosport…

Ранее Андреа объяснил решение команды зазвать Норриса под действием режима виртуальной машины безопасности.