Макс Ферстаппен в Бразилии повторил достижение Кими Райкконена на Гран-при Японии-2005

27-летний нидерландский гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен после своей победы с 17-й стартовой позиции на Гран-при Бразилии повторил достижение легендарного финского пилота Кими Райкконена.

В 2005 году в Японии квалификация и гонка также были проведены в воскресенье из-за ливня. Пилот «Макларена» Райкконен занял в квалификации 17-е место и смог прорваться на победную первую строчку в основной гонке.

Райкконен в 2005 году в Японии Фото: Clive Mason/Getty Images

На Гран-при Бразилии-2024 после неудачной квалификации, в которой Ферстаппен занял 12-е место, Макс получил штраф в пять позиций за замену двигателя и отправился на 17-е место на стартовой решётке.

Из-за снятия с гонки Александера Албона из «Уильямса» после аварии в квалификации и ошибки Лэнса Стролла из «Астон Мартин» на прогревочном круге два места (седьмое и 10-е) на стартовой решётке были свободными.

С 15-го места последний раз побеждали в 2008 году — это сделал двукратный испанский чемпион Фернандо Алонсо, одержавший победу на Гран-при Сингапура в 2008 году, который вошёл в историю из-за скандала с «Крашгейтом».