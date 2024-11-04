Макс Ферстаппен в Бразилии повторил достижение Кими Райкконена на Гран-при Японии-2005

27-летний нидерландский гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен после своей победы с 17-й стартовой позиции на Гран-при Бразилии повторил достижение легендарного финского пилота Кими Райкконена.
В 2005 году в Японии квалификация и гонка также были проведены в воскресенье из-за ливня. Пилот «Макларена» Райкконен занял в квалификации 17-е место и смог прорваться на победную первую строчку в основной гонке.
Райкконен в 2005 году в Японии
Фото: Clive Mason/Getty Images
На Гран-при Бразилии-2024 после неудачной квалификации, в которой Ферстаппен занял 12-е место, Макс получил штраф в пять позиций за замену двигателя и отправился на 17-е место на стартовой решётке.
С 15-го места последний раз побеждали в 2008 году — это сделал двукратный испанский чемпион Фернандо Алонсо, одержавший победу на Гран-при Сингапура в 2008 году, который вошёл в историю из-за скандала с «Крашгейтом».