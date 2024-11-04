Ландо Норрис поставил лайк на комментарий хейтера после Гран-при Бразилии

Британский гонщик Формулы-1 из команды «Макларен» Ландо Норрис в социальных сетях поставил лайк на комментарий своего хейтера, оказавшегося недовольным словами Норриса после Гран-при Бразилии на трассе «Интерлагос».

«Ты сказал, что Максу повезло сегодня? Ты позорный дилетант. Ты упал с первой позиции на седьмую, в то время как он выиграл гонку, стартовав 17-м. Я ни разу не видел, чтобы пилота когда-нибудь унижали настолько сильно, как тебя сегодня», — написал хейтер, и это сообщение лайкнул Норрис.

Фото: Кадр из социальных сетей

Другой поклонник встал на защиту Ландо и написал: «Ландо сказал, что Максу только лишь повезло с VSC и красным флагом. Всегда удобно забыть, как он похвалил Макса и его результат в гонке… Некоторые из вас хуже, чем британские СМИ, пытающиеся создавать фейковые новости, искажая факты. Ландо всегда говорил, что SC или красные флаги приносят удачу, а также — что ему таким же образом повезло победить в Майами».

Благодаря победе в Сан-Паулу с 17-й стартовой позиции Ферстаппен повторил достижение Кими Райкконена и поставил новый для себя рекорд.