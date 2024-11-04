Журналист Бакстон объяснил, почему на пресс-конференции в Бразилии не было британских СМИ

43-летний британский автоспортивный журналист и ведущий Уилл Бакстон объяснил, почему британских СМИ не оказалось на пресс-конференции после гонки Гран-при Бразилии, что заметил и о чём пошутил победитель заезда на «Интерлагосе» Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

«Дерзкие рассуждения Макса после гонки об отсутствии британской прессы, вероятно, требуют некоторого контекста. Я уже много лет не был на пресс-конференции после гонки, потому что всегда нахожусь в эфире. Для печатной прессы после заезда всегда наступает беспокойное время, потому что гонщики с руководителями команд находятся в самом паддоке и отвечают на вопросы.

С тех пор как я работаю журналистом, баланс всегда сводился к тому, чтобы хватать цитаты в паддоке вместо посещения пресс-конференции, потому что полная стенограмма слов трёх лучших пилотов гонки всегда доступна для журналистов. Паддок обычно помогает продуктивнее использовать время общения с гонщиками.

Если вы британец, то присутствие Льюиса [Хэмилтона], Ландо [Норриса] и Джорджа [Расселла] в тройке лучших, вероятно, даёт некоторый выбор по посещению пресс-конференции. Но обычно, только если возникает спорная ситуация, требующая разрешения, вы жертвуете поиском часто уникальных цитат ради полностью записанной официальной сессии», — написал Бакстон в социальной сети Х (ранее Twitter).