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Стелла — о Гран-при Бразилии: одна из лучших побед в карьере Макса Ферстаппена

Стелла — о Гран-при Бразилии: одна из лучших побед в карьере Макса Ферстаппена
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Руководитель британской команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла комплиментарно отозвался о пилотах, занявших подиум по итогам дождевой гонки на Гран-при Бразилии, — Максе Ферстаппене («Ред Булл»), Эстебане Оконе и Пьере Гасли из «Альпин».

«Хочу поздравить Макса с одной из лучших побед в карьере. Это было очень впечатляюще с того момента, как он начал свой прорыв. Это был отличный пилотаж, и у него был шикарный темп, потому что он только и прорывался в лидеры также благодаря смелому решению под красным флагом не останавливаться и оставаться на относительно изношенных шинах.

Это принесло преимущество Максу и гонщикам «Альпин», которые также заслуживают поздравлений с двойным попаданием на подиум», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.

Ранее Стелла оправдал ошибку Норриса на последнем рестарте гонки на трассе «Интерлагос».

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