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Перес — о своём развороте в Бразилии: мы не знали, что можем поменять шины

Перес — о своём развороте в Бразилии: мы не знали, что можем поменять шины
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34-летний мексиканский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Серхио Перес рассказал, что разворот на первом круге гонки в Сан-Паулу был вызван командной ошибкой из-за неправильно установленного комплекта «холодной» промежуточной резины и непонимания возможности поменять шины при отложенном старте из-за вылета Лэнса Стролла из «Астон Мартин».

«Это была катастрофа, потому что после отложенного первого старта мы до самой последней минуты не знали, что можем поменять шины. А когда стало известно, что мы вправе это сделать, времени поставить готовый к гонке комплект не было», — приводит слова Переса издание Racingnews365.

Квалификацию Перес закончил на 12-й строчке, а финишировал в гонке Гран-при Бразилии 11-м.

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