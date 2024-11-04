«На трассе Айртона победил в стиле Сенны». Турини — о триумфе Ферстаппена в Бразилии

Известный итальянский эксперт Формулы-1 Лео Туррини поделился эмоциями от победы трёхкратного чемпиона Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена в дождевой гонке Гран-при Бразилии.

«После увиденного в Бразилии я думаю, что у «Феррари» есть шанс [побороться за Кубок конструкторов], а у Норриса выиграть в этом году шансов точно нет. Лучше сказать сразу, не боясь банальностей: на трассе Айртона Макс Ферстаппен победил в духе Сенны. Или Шумахера, если вы предпочитаете вспоминать о его величии в «Феррари». Остальное — мелочи.

Именно эти подвиги — обойти всех, стартуя с предпоследнего ряда, под ливнем, среди аварий, машин безопасности и красных флагов — и отличают настоящего чемпиона от хорошего гонщика. Это и есть разница между Максом и Норрисом. Именно такой триумф и оставит след в памяти поклонников. Нидерландца едва не поглотила чёрная дыра непоправимого поражения после унизительной для него квалификации.

И всё же он верил в это. Может быть, он был единственным, кто в это мог поверить, я не знаю. Может быть, судьба, в разгар сумасшедшей погоды, протянет ему руку помощи, ради бога. Но ещё древние римляне говорили: la fortuna aiuta gli audaci (удача любит смелых. — Прим. «Чемпионата»). И пока его напарник [Серхио Перес] ездит, судя по всему, на трёхколёсном велосипеде, Ферстаппен творит историю. После этого понимаешь, в чём заключается истинное величие, при всём уважении к Норрису», — написал Туррини в своём блоге.

После победы на трассе «Интерлагос» Ферстаппен увеличил лидерство в личном зачёте, оторвавшись от Ландо Норриса из «Макларена» на 62 очка. На счету Макса 393 очка, у Норриса — 361. В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», набравший 593 очка, у итальянской команды «Феррари» 557 очков, а у «Ред Булл» — 544.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал триумф своего подопечного в Бразилии.