Брандл не согласился со словами Норриса по поводу победы Ферстаппена на Гран-при Бразилии

Бывший гонщик Мартин Брандл выразил своё несогласие с позицией Ландо Норриса из «Макларена» по поводу победы Макса Ферстаппена («Ред Булл») на Гран-при Бразилии.

«Я не согласен с Ландо, потому что Макс показал мастер-класс. Такие условия соответствуют его уровню таланта. «Макларен» не был самой быстрой машиной под дождём, что было немного удивительно, ведь они так хорошо выглядели в квалификации во влажных условиях.

Максу не повезло с красным флагом в квалификации, но он уверенно остался на трассе в гонке и ожидал появления машины безопасности или красного флага. Он знал, что делать, а затем просто рванул вперёд и выиграл с преимуществом в 19 секунд на отличном темпе, это был винтажный пилотаж», — приводит слова Брандла GPblog.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер также высказался по поводу победы своего подопечного.