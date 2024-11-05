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Брандл — о шансах Норриса на титул: не хватает инстинкта убийцы, как у Ферстаппена

Брандл — о шансах Норриса на титул: не хватает инстинкта убийцы, как у Ферстаппена
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт телеканала Sky Sports Мартин Брандл высказался по поводу шансов своего соотечественника Ландо Норриса, представляющего «Макларен», на титул в сезоне-2024.

«Ландо предстоит улучшить всё, что у него есть на уровне, на котором он находится. У него было несколько потрясающих побед, не в последнюю очередь в Зандворте и в Сингапуре, где он уехал с огромным отрывом, немного как Макс [в Бразилии]. Но ему не хватает опыта борьбы за звание чемпиона мира, и я думаю, что это совершенно новый набор задач и правил — и это то, чему он научится в нынешнем году.

Иногда задаёшься вопросом, не хватает ли Ландо инстинкта убийцы, как у Макса Ферстаппена, который, как мы знаем, может быть довольно жестоким в бою на трассе. Но думаю, что Норрис многому научится в этом сезоне, а Макс, выигравший 7 из первых 10 гонок, всё равно фактически сделал себя недосягаемым в чемпионате», — приводит слова Брандла GPblog.

Ранее Мартин не согласился с точкой зрения Норриса по поводу победы Ферстаппена на Гран-при Бразилии.

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