Отец Ферстаппена: Макс был мотивирован после негатива от гонщиков и журналистов из Англии

Бывший нидерландский гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом трёхкратного чемпиона серии из «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился мнением о победе сына на Гран-при Бразилии.

«Он показал, кто лучший. Также я считаю, что он был очень мотивирован после негатива от журналистов из Англии и негатива от гонщиков. Он показал, кто лучший. Они думают, что портят ему настроение, но на самом деле ему от этого становится только лучше. Очень горжусь тем, что он показал в этот раз. Думаю, весь мир увидел, кто самый лучший», — приводит слова Ферстаппена-старшего PlanetF1 со ссылкой на Sky Sport Germany.

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