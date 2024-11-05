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Критиковавший Ферстаппена Хилл высказался о нём после Гран-при Бразилии

Критиковавший Ферстаппена Хилл высказался о нём после Гран-при Бразилии
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Чемпион Формулы-1 1996 года, ныне эксперт телеканала Sky Sports Деймон Хилл похвалил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена после его победы на Гран-при Бразилии.

«С самого начала мы предполагали, что это может быть день, когда он сумеет продемонстрировать всем весь свой талант, и в этот раз ему это удалось», — приводит слова Хилла PlanetF1.

Напомним, после жёсткой борьбы Ферстаппена с Ландо Норрисом («Макларен») на двух последних этапах — Гран-при США и Гран-при Мексики – Хилл критически высказывался о Максе, заявляя, что он неспособен честно вести борьбу в гонках.

Ранее о победе Макса в Бразилии высказался его отец Йос Ферстаппен.

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