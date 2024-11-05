Комментатор — о вылете Стролла в Бразилии: у него интеллект яйца динозавра

Голландский комментатор Олав Мол раскритиковал пилота «Астон Мартин» канадца Лэнса Стролла за вылет на Гран-при Бразилии. Напомним, Стролл выехал на гравий на прогревочном круге и не смог продолжить гонку.

«У него интеллект мёртвого яйца динозавра. Это всё равно, что стоять перед [морским] шлюзом в Эймёйдене и думать: «А куда мне направиться?» Он въехал в эту чёртову гравийную ловушку. У него не всё в порядке с головой», — сказал в эфире Ziggo Sport.

Победителем гонки Гран-при Бразилии стал трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

Ранее Стролл объяснил свой вылет.

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