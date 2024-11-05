Макс Ферстаппен — после победы в Бразилии: я просто хочу чистых гонок

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу, одержанную на Гран-при Бразилии. До этого в последний раз нидерландец побеждал на этапе в Барселоне, который проходил с 21 по 23 июня.

«Станет ли победа в Бразилии решающим фактором? Она была невероятно важной, потому что в некотором смысле я ожидал потери очков. Так что с этого момента я просто хочу чистых гонок до конца сезона. Я не думаю о том, чтобы выиграть титул в Вегасе или где-то ещё. Я просто хочу чистых гонок», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Ранее о Максе высказался чемпион Формулы-1 1996 года, ныне эксперт телеканала Sky Sports Деймон Хилл, который до этого его критиковал.

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