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Хорнер отреагировал на слова Хилла в адрес Ферстаппена после Гран-при Бразилии

Хорнер отреагировал на слова Хилла в адрес Ферстаппена после Гран-при Бразилии
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал недавние слова чемпиона Формулы-1 1996 года, а ныне эксперта Sky Sports Деймона Хилла. Ранее тот похвалил гонщика австрийской команды Макса Ферстаппена после его победы на Гран-при Бразилии. До этого Хилл критически высказывался о Максе, заявляя, что он неспособен честно вести борьбу в гонках.

«Думаю, нам придётся зафиксировать, что Деймон сказал что-то хорошее!» — приводит слова Хорнера PlanetF1.

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 393 очка. На втором месте находится Ландо Норрис из «Макларена» (331). Топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (307).

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