Стелла: приоритетом «Макларена» всегда была победа в Кубке конструкторов

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла после Гран-при Бразилии заявил, что команда всегда рассматривала в качестве первостепенной цели победу в Кубке конструкторов.

«Что касается Кубка конструкторов, то я не думаю, что сейчас что-то поменяется. Это всегда было нашим приоритетом. Даже когда требовалось поддержать кого-то из гонщиков, это было второстепенным по отношению к завоеванию Кубка конструкторов. Что же касается титула в зачёте пилотов, то не думаю, что на Ландо оказывается какое-то особое давление. Математически мы всё ещё сохраняем шансы. И Ландо, и Оскар [Пиастри] будут стремиться побеждать в оставшихся гонках», — приводит слова Стеллы Motorsport.

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