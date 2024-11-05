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Ральф Шумахер: Ферстаппен пилотирует как уличная шпана

Ральф Шумахер: Ферстаппен пилотирует как уличная шпана
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер раскритиковал гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена за жёсткую борьбу с Ландо Норрисом на Гран-при Мексики. Впоследствии нидерландец был наказан двумя 10-секундными штрафами.

«Он пилотирует как уличная шпана», — приводит слова Шумахера Frankfurter Rundschau.

Напомним, Ферстаппен сейчас лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 393 очка. На втором месте находится британец Ландо Норрис из «Макларена» (331). Топ-3 замыкает монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари» (307).

Ранее Ферстаппен прокомментировал победу, одержанную на Гран-при Бразилии.

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