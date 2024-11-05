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Экклстоун: успех Ферстаппена в Бразилии сравним с победами Шумахера и Сенны

Экклстоун: успех Ферстаппена в Бразилии сравним с победами Шумахера и Сенны
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Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал победу трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена на минувшем Гран-при Бразилии. Напомним, Ферстаппен стартовал 16-м, однако смог пересечь финишную черту первым.

«Это было невероятно, Макс выглядел так, словно он умеет ходить по воде. Его выступление сравнимо с победами Айртона Сенны в Португалии в 1985 году и в Донингтоне в 1993-м. И блестящим заездом Михаэля Шумахера в Барселоне в 1993-м. Что у них лучшего? Они победили на машине, которая не была лучшей», — приводит слова Экклстоуна издание F1-Insider.

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