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В Италии возродили классическую Maserati 1990-х годов. Стоимость новинки — € 585 тыс.

В Италии возродили классическую Maserati 1990-х годов. Стоимость новинки — € 585 тыс.
MA-01 Biturbo Shamal
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Итальянская компания Modena Automobili представила рестомод Maserati Shamal — проект MA-01 Biturbo Shamal. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом в 33 экземпляра, а его стоимость составит € 585 тыс.

MA-01 Biturbo Shamal

MA-01 Biturbo Shamal

Фото: Modena Automobili

Для создания MA-01 Biturbo Shamal в Modena Automobili просканировали конструкцию шасси оригинального Maserati Shamal и усилили его с помощью углеродного волокна, а также создали новый кузов.

MA-01 Biturbo Shamal

MA-01 Biturbo Shamal

Фото: Modena Automobili

Под капотом у автомобиля 3-литровый V6 от Maserati Ghibli S мощностью 500 лошадиных сил. Сообщается, что до 100 км/ч MA-01 Biturbo Shamal разгоняется за 4,7 секунды, а максимальная скорость автомобиля составляет 285 км/ч.

MA-01 Biturbo Shamal

MA-01 Biturbo Shamal

Фото: Modena Automobili

Оригинальный Maserati Shamal был создан в конце 1980-х знаменитым дизайнером Марчелло Гандини на базе Maserati Biturbo, который стал первым серийным автомобилем с двойным турбонаддувом. Biturbo при этом оснащался двигателям V6, тогда как Shamal получил V8 и на протяжении нескольких лет оставался флагманским гранд-турером Maserati. В общей сложности в 1990 по 1996 годы выпущено лишь 369 экземпляров Maserati Shamal.

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