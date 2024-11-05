Стало известно, где пройдёт финальный этап сезона MotoGP

Пресс-служба чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам MotoGP сообщила, что финальный этап сезона состоится в Барселоне. Изначально он должен был пройти в Валенсии, но из-за сильнейших наводнений в этом испанском регионе был отменён.

Соревнования состоятся с 15 по 17 ноября и будут проводиться «в знак солидарности с сообществом Валенсии». Отмечается, что вариант с Барселоной был самым оптимальным для болельщиков после невозможности его провести в Валенсии.

Примечательно, что ранее претендент на чемпионство MotoGP в этом сезоне Франческо Баньяя говорил, что будет бойкотировать этап в Валенсии, если он состоится.

Опаснейшая авария мотоциклиста на уличной гонке: