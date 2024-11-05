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В России продают редкий экспортный ВАЗ-2105 в новом состоянии. Цена — 10 млн рублей

В России продают редкий экспортный ВАЗ-2105 в новом состоянии. Цена — 10 млн рублей
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В Тольятти выставили на продажу редкий экспортный вариант седана ВАЗ-2105, который был выпущен для Литвы в 1998 году, но так и не был поставлен на учёт и спустя четверть века находится в практически новом состоянии.

В объявлении указано, что автомобиль предлагается без предпродажной подготовки, а на некоторых дверях по-прежнему стоят пломбы. Стоимость автомобиля — 10 млн рублей.

ВАЗ-2105 1998 года, который продают за 10 млн рублей

ВАЗ-2105 1998 года, который продают за 10 млн рублей

Фото: Авито Авто

Под капотом у автомобиля 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 71 лошадиная сила, машина обладает задним приводом и оснащена механической коробкой передач.

Напомним, ВАЗ-2105 выпускался с 1980 по 2010 год, продержавшись на конвейере рекордный срок. В общей сложности за 30 лет выпущено более двух миллионов таких автомобилей.

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