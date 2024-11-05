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Марко — о победе Ферстаппена в Бразилии: Макс был безупречен, чего не скажешь о Норрисе

Марко — о победе Ферстаппена в Бразилии: Макс был безупречен, чего не скажешь о Норрисе
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о пилоте команды Максе Ферстаппене после его победы на Гран-при Бразилии.

«Макс просто летел. Он был безупречен, чего нельзя сказать о Ландо Норрисе», — приводит слова Марко издание Nextgen-Auto со ссылкой на De Telegraaf.

Ферстаппен в настоящий момент занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 393 очка. На втором месте находится британец Ландо Норрис из «Макларена» (331). Топ-3 замыкает монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари» (307).

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Лас-Вегаса, состоится с 22 по 24 ноября.

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