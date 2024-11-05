Бриаторе сообщил об увольнении 300 сотрудников из «Альпин»

Советник «Альпин» Флавио Бриаторе сообщил о кадровых изменениях в команде с момента его прихода.

«В этом году мы преимущественно занимались уборкой. И мы всё ещё ей занимаемся. Мы сделали всего один эволюционный шаг [в отношении машины], чтобы не мешать проекту 2025 года. Многие команды сделали шаг назад, привнося обновления. Хорошая работа от наших инженеров.

Нам нужно, чтобы люди работали на гоночную команду, а не на компанию. Мы вернулись к тому, как было в «Рено». Оставшиеся занимаются исключительно Формулой-1. Когда я пришёл, было 1150 человек. Сейчас – 850», — приводит слова Бриаторе Sky Sport Italia.