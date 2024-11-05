Роберт Шварцман будет выступать в американской серии IndyCar в составе «Премы»

Итальянская автогоночная команда «Према» объявила о возвращении 25-летнего российского и израильского гонщика Роберта Шварцмана в стан коллектива для выступления в дебютном сезоне в американской гоночной серии IndyCar.

«Мы очень рады приветствовать Роберта снова в семье «Премы». Мы провели вместе несколько исключительных сезонов, выиграли множество гонок и завоевали титул Формулы-3 в 2019 году, и нам также очень понравилось работать с ним.

Он чрезвычайно талантливый гонщик, и я думаю, что, работая вместе, мы сможем преодолеть прекрасный путь, который нам предстоит в IndyCar. Мне не терпится увидеть, как он и Каллум [Айлотт] совместно выступят под знамёнами «Премы», — приводит слова владельца команды Рене Розина пресс-служба команды.

Шварцман впервые присоединился к «Преме» в 2018 году, заняв по итогам сезона третье место в европейской Формуле-3 и став лучшим новичком года, к которому он также добавил титул Toyota Racing Series. В 2019 году Роберт завоевал первый титул чемпиона Формулы-3, положив начало доминирующей форме «Премы» в этой серии.