Шварцман — о переходе в IndyCar: будет много веселья, никогда не гонял на овалах

25-летний российский и израильский гонщик Роберт Шварцман прокомментировал своё возвращение в команду «Према» и возможность выступить в новой для себя серии — IndyCar.

«Я определённо очень рад вернуться в «Прему», чтобы начать новое приключение в IndyCar. Для нас всё будет в новинку, и предстоит много испытаний, но в то же время ожидается много веселья и много работы. Думаю, что нас ждёт очень успешное будущее. IndyCar – очень конкурентоспособная серия, в которой очень много сильных гонщиков, и я с нетерпением жду гонок, потому что они выглядят очень круто.

Я никогда не гонял на овалах, и освоить их будет совершенно новым вызовом. Однако с «Премой» мы многого достигли в прошлом, и я думаю, что мой опыт в Формуле-1 и в гонках на выносливость поможет нам быстро развиваться и быстро набирать скорость», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.

«Према» дебютирует в серии IndyCar в 2025 году со своими боевыми пилотами — Каллумом Айлоттом и Робертом Шварцманом.