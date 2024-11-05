В Канаде украли бронзовую статую легендарного Жиля Вильнёва

В канадском городе Бертьервиль, в прошлом веке на месте которого располагалась деревня Шамбли и в которой родился Жиль Вильнёв, была украдена бронзовая статуя, посвящённая пилоту.

Статуя располагалась у музея Жиля Вильнёва и представляла из себя отлитого из бронзы во весь рост гонщика. Кража, которая, как полагает следствие, произошла в ночь со среды на четверг 31 октября, шокировала местное сообщество. В результате на постаменте остались только отрубленные бронзовые ноги статуи.

Статуя высотой пять футов три дюйма была создана в 1984 году скульптором Жюлем Ласаллем как дань уважения Жилю Вильнёву. Впоследствии её установили возле музея в 1994 году. На момент постройки её стоимость оценивалась в $ 25 тысяч. Но влияние статуи и самого гонщика выходит далеко за рамки его материальной ценности, служа гордым символом достижений Вильнёва и его наследия в автоспорте, о чём в социальных сетях написали власти города: «Это преступление не только наносит ущерб нашему наследию, но и лишает наше общество и энтузиастов автоспорта во всём мире мощного символа».

Вильнёв — одна из легенд автогонок. Он принял участие в 67 Гран-при в составе «Макларена» и «Феррари» и выиграл шесть из них, прежде чем трагически погиб в 1982 году.