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Хэмилтон останется в «Мерседесе» до конца сезона, несмотря на слухи о раннем уходе — СМИ

Хэмилтон останется в «Мерседесе» до конца сезона, несмотря на слухи о раннем уходе — СМИ
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39-летний семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за «Мерседес», Льюис Хэмилтон примет участие во всех оставшихся гонках в сезоне-2024 в составе немецкой команды, несмотря на слухи о досрочном уходе из коллектива, сообщил Sky Sports.

Во время гонки в Бразилии Хэмилтон обратился по радио к команде: «Ребята, это был катастрофический уикенд. Это худшая машина, которая когда-либо была. Спасибо за вклад и отличную работу всех ребят на пит-лейне».

«Беседуя с нами, Льюис добавил, что с радостью поехал бы в отпуск, а не участвовал в завершающем сезон тройнике — в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби. Несмотря на отсутствие каких-либо официальных комментариев, источники в «Мерседесе» сообщили, что внутри команды нет сомнений в том, что Хэмилтон будет выступать в следующих трёх гонках.

Между тем возможное объяснение речи Хэмилтона по радио заключается в том, что его очевидные прощальные комментарии были адресованы членам команды, работающим в Сан-Паулу, но которые не будут присутствовать на завершающих сезон Гран-при», — говорится в статье британского СМИ.

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