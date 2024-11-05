25-летний российский и израильский гонщик Роберт Шварцман назвал две причины, по которым решил перейти в IndyCar.

«Думаю, я выбрал IndyCar по двум основным причинам. Первая — это команда [»Према], с которой я выиграл и которую знаю и которой действительно доверяю. Вторая — это сама серия, где собраны лучшие по зрелищности гонки на данный момент. Мне нравятся настоящие гонки, и я хочу получать от них удовольствие. Очевидно, что овалы станут самой большой проблемой.

Я никогда там не ездил. Просто знаю, что это очень быстро и действительно интересно. Считаю, что если мы проделаем хорошую работу с точки зрения подготовки команды и машины, мы будем очень сильны на всех остальных трассах и быстро обучимся на овалах. По этой причине иметь людей с разным опытом, безусловно, хорошо. В то же время очень важно иметь людей с американским гоночным опытом», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.

Сегодня «Према» объявила о возвращении Роберта в свои ряды и об участии в дебютном для итальянской команды сезоне-2025 в IndyCar.