Хюлькенберг — о дисквалификации на ГП Бразилии: маршалы были довольны собой

Немецкий пилот команды Формулы-1 «Хаас» Нико Хюлькенберг прокомментировал действия маршалов, которые привели к показу чёрного флага Хюлькенбергу и к дальнейшей дисквалификации на Гран-при Бразилии.

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«Мы ехали хорошо, это не было ужасным темпом, но и не удивляло нас. К сожалению, сразу после пит-стопа наша гонка завершилась довольно быстро. Маршалы выбежали, вытолкнули меня и были очень довольны собой, они веселились, подталкивали меня и кричали: «Давай, поехали, гонка ещё не закончена!»

И в этот момент ты на самом деле не думаешь о последствиях, тебе всё равно, ты просто продолжаешь гоняться и разбираешься с последствиями позже», — приводит слова Хюлькенберга издание Racingnews365.