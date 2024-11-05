Появилась информация, как контракт в IndyCar повлияет на работу Шварцмана в Формуле-1

Контракт с командой «Према» в серии IndyCar не означает, что российско-израильский гонщик Роберт Шварцман обязательно прервёт все связи с Формулой-1, утверждает The Race.

По данным портала, Шварцман оставит роль тестера и гонщика «Феррари» по развитию и в целом завершит официальные отношения с командой из Маранелло в конце 2024 года. Вместе с тем Роберт ведёт обсуждения насчёт того, чтобы частично сохранить роль резервного гонщика или тест-пилота в те окна, когда он не будет задействован в IndyCar.

Стоит отметить, что другой резервный пилот «Феррари» Оливер Берман в следующем году станет боевым гонщиком «Хааса», а ещё один резервист итальянцев Антонио Джовинацци время от времени будет занят в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC.