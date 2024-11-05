Британский журналист: ещё Чарли Уайтинг считал смену шин под красными флагами нечестной

Британский журналист канала BBC Эндрю Бенсон прокомментировал результаты Гран-при Бразилии и высказался по поводу смены шин под красными флагами, которая помогла Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и двум болидам «Альпин» оказаться на подиуме.

«В моей голове сразу всплывают два эпизода. Первый — на Гран-при Монако в 2010-м, когда Себастьян Феттель (»Ред Булл") продержался на уже порядочно изношенных шинах и благодаря красным флагам смог переобуться и сохранить второе место. Второй — победа Пьера Гасли в Монце-2020.

После той гонки в Монако я помню, как спросил покойного гоночного директора Чарли Уайтинга, почему было введено это правило, разрешающее менять шины. И он согласился, что это не очень честно и на это следует обратить внимание. Но ничего не произошло, пока он был жив, и не происходит до сих пор с тех пор, как он умер накануне сезона 2019 года.

Это действительно кажется аномальным, и можно утверждать, что это несправедливо. Можно также утверждать, что в таких обстоятельствах, как в Бразилии, это приводит к тому, что команды и гонщики идут на ненужный риск. С другой стороны, можно возразить, что правила такие, какие они есть, и это добавляет возможность огорчений и дополнительный интерес", — приводит слов Бенсона BBC.

Ранее бывший британский гонщик Мартин Брандл не согласился со словами Ландо Норриса из «Макларена», что Ферстаппен выиграл благодаря удаче.