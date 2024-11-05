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Херберт — об обвинениях Йоса Ферстаппена: я стюард в уикенд, а эксперт — в остальное время

Херберт — об обвинениях Йоса Ферстаппена: я стюард в уикенд, а эксперт — в остальное время
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Британский бывший пилот и стюард ФИА Джонни Херберт ответил на обвинения Йоса Ферстаппена в предвзятости по отношению к нидерландскому гонщику Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

«Я — Джонни Херберт, стюард и профессионал во время гоночных уикендов, и Джонни Херберт — эксперт в остальное время, который выражает то, что он думает. Когда я стюард, я не даю никакого мнения. У каждого человека есть мнение. Мартин Брандл из Sky Sports имеет свою позицию. Почему я не могу его озвучить, когда нахожусь не на гоночной трассе? Она [трасса] была моим миром на протяжении 50 лет.

Если я не совсем согласен с тем, что вижу во время гонки, то возьму и озвучу это. Это касается не только Макса [Ферстаппена]. Я буду критиковать любого, если посчитаю это оправданным. Я понимаю это с точки зрения Йоса, потому что это его сын. Есть ли у меня предвзятость? Нет, конечно, нет. Я был не единственным, кто думал, что Макс перешёл грань в Мексике. Ландо Норрис и Зак Браун тоже так думали», — приводит слова Херберта издание Motorsport.

Ранее британский журналист Бенсон высказался по поводу возможности менять шины под красным флагом.

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