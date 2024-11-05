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Бывший руководитель «Альфа Таури» посоветовал «Ауди» подписать контракт с Миком Шумахером

Бывший руководитель «Альфа Таури» посоветовал «Ауди» подписать контракт с Миком Шумахером
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Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост посоветовал «Ауди» подписать контракт с Миком Шумахером, выступавшим в 2021 и 2022 годах за «Хаас».

«Ауди» следует выбрать другой путь и скорее подписать Мика Шумахера. Он ещё молод и выиграл оба важных юниорских класса, чего [Габриэл] Бортолето ещё не достиг. Кроме того, Мик очень быстр, постоянно совершенствовался за два года работы в команде «Хаас» и теперь, в роли тест-пилота, имеет большой опыт пробега на нынешних машинах Формулы-1», — приводит слова Тоста F1-Insider.

За два сезона выступлений Мик Шумахер смог принести команде «Хаас» 16 очков в Кубке конструкторов (все очки заработаны в сезоне-2022). Лучший финиш Мика — восьмое место на Гран-при Великобритании — 2022.

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