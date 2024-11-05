Журналист BBC: кажется, победа Ферстаппена в Бразилии должна быть в рейтинге великих

Британский журналист канала BBC Эндрю Бенсон заявил, что победу трёхкратного чемпиона Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена на дождевой гонке Гран-при Бразилии следует добавить в рейтинг великих побед.

«Любой рейтинг великих побед в дождевую погоду неизбежно субъективен, но есть несколько лучших, и действительно кажется, что Ферстаппен в Сан-Паулу в воскресенье должен быть добавлен в список. Кандидаты хорошо известны поклонникам Формулы-1:

1. Джим Кларк и его победа в Бельгии в 1963 году.

2. Джеки Стюарт и его четырёхминутный отрыв в тумане и дожде на «Нюрбургринге» в 1968 году.

3. Айртон Сенна на Гран-при Европы — 1993.

4. Михаэль Шумахер в 1996-м в Испании.

5. Льюис Хэмилтон в Сильверстоуне-2008.

Конечно, вы также можете добавить ещё несколько громких побед, например, драматическую победу Дженсона Баттона в Канаде в 2011 году и уничтожение трассы Жилем Вильнёвом в Уоткинс-Глене в 1979 году.

Все эти гонки имеют общие характеристики: сложные условия, часто ужасная видимость, и один гонщик явно находится на отдельном уровне от остальных участников. Всё это относится к Ферстаппену в Бразилии. Следует признать, что его первый круг был ошеломляющим — он поднялся с 17-го места на стартовой решётке (хотя машина была 15-й из-за того, что Алекс Албон и Лэнс Стролл не стартовали) на 11-е. Затем к 11-му кругу он поднялся на шестое место.

Да, Макс не обогнал группу из Цуноды, Окона и Леклера так быстро, как того ожидали, а в чистом воздухе Ферстаппен не имел того огромного преимущества, которое Шумахер и Хэмилтон показали в Барселоне и Сильверстоуне, где оба были на целых пять секунд на круге быстрее всех остальных. И затем появились красные флаги, которые сыграли свою роль. Но Ферстаппен продемонстрировал великолепные и уверенные обгоны», — приводит слова Бенсона BBC.