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Пиастри — о победе Ферстаппена в Бразилии: вероятно, невыход в третий сегмент помог ему

Пиастри — о победе Ферстаппена в Бразилии: вероятно, невыход в третий сегмент помог ему
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Австралийский гонщик Формулы-1, представляющий команду «Макларен», Оскар Пиастри прокомментировал победу нидерландского пилота из «Ред Булл» Макса Ферстаппена в дождевой гонке Гран-при Бразилии.

«Это была очень тяжёлая гонка. Вначале мне просто не хватало скорости, но Макс казался единственным, кто действительно мог обгонять. Хотя у Ферстаппена было одно преимущество, поскольку он так рано выбыл из квалификации. У него был лишний комплект промежуточных шин, что, вероятно, немного помогло.

Он был просто быстр, и ситуация для него не ухудшилась во время квалификации из-за красного флага. Это определённо имело место в гонке. Он был просто быстр и провёл хорошую гонку», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.

Пиастри начинал гонку на восьмом месте и после штрафа в 10 секунд за столкновение с Лоусоном на финише гонки оказался также на восьмой строчке.

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