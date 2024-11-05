Алонсо — о Гран-при Бразилии: я продолжал ради всех жертв в Валенсии

43-летний испанский автогонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», объяснил проблемы своего болида на Гран-при Бразилии и высказался по поводу жертв наводнения в Валенсии.

«В любых других обстоятельствах я бы точно закончил гонку и сошёл, потому что болид ненормально жёстко скакал и причинял боль. Но у меня наши механики проделали безумную работу в боксах, чтобы вывести нас на стартовую прямую после аварий в квалификации. Я проделал большую работу с физиотерапевтами перед этапом в Бразилии, и, вероятно, ещё четыре или пять дней моё тело будет доставлять мне проблемы.

После рестарта гонки у меня возникла проблема с тормозами, когда баланс полностью сместился назад, это было похоже на торможение ручным тормозом, так что это был кошмар. В машине было некомфортно, но в Валенсии есть люди, которые чувствуют себя во много раз хуже меня, поэтому я продолжал бороться ради всех жертв», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.

В конце октября 2024 года из-за проливных дождей в нескольких районах юго-восточной Испании, включая Валенсию, Кастилию-Ла-Манчу и восточную Андалусию, произошли масштабные наводнения. В результате погибли, по меньшей мере, 217 человек.