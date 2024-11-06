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Херберт прокомментировал отставание Норриса в 62 очка от Ферстаппена в личном зачёте

Херберт прокомментировал отставание Норриса в 62 очка от Ферстаппена в личном зачёте
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Британский бывший пилот и стюард ФИА Джонни Херберт прокомментировал увеличившееся отставание после Гран-при Бразилии соотечественника Ландо Норриса из «Макларена» от трёхкратного чемпиона и лидера сезона-2024 из «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Разрыв между Ландо и Максом составляет 62 очка.

«Макларен» и конкретно Ландо упустили семь очков в Венгрии, потому что позволили Пиастри победить, и это именно те вещи, которые им нужно осознавать перед следующим сезоном. Проиграют ли они чемпионство в этом году? Нет, потому что Ландо всегда был только в роли догоняющего. Они могли бы получить больше очков, но это гонки. Макс имел явное преимущество, но после июня не мог победить, а в Бразилии всё вернул.

«Макларен» научится к следующему сезону и будет иметь более серьёзный настрой на борьбу. А Ландо отправится в 2025 год, зная, что сможет победить Макса», — приводит слова Херберта издание Motorsport.

До конца сезона осталось три гонки, и из всех пилотов на титул претендуют только два гонщика — Макс Ферстаппен и Ландо Норрис.

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