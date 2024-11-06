На Гран-при Бразилии впервые за 17 лет был показан чёрный флаг во время гонки

Во время дождевой гонки Гран-при Бразилии, прошедшей в городе Сан-Паулу на трассе «Интерлагос», впервые за 17 лет был показан чёрный флаг.

Чёрный флаг означает «штраф». Увидевший этот флаг обязан немедленно сойти с дистанции. Если техническое состояние автомобиля может помешать нормальному ходу гонки, пилоту сломавшегося болида показывают чёрный флаг с оранжевым кругом в центре.

Во время гонки в Бразилии немецкий пилот команды «Хаас» не вошёл в поворот и подвис за пределами трассы на бордюре. Маршалы вытолкали болид Хюлькенберга, и он продолжил участие в гонке, но, поскольку продолжение заезда запрещено после вмешательства посторонних, Нико был показан чёрный флаг, и во время действия красных флагов болид немца был загнан в боксы.

Фото: Clive Mason/Getty Images

До Хюлькенберга последний раз чёрные флаги поднимались в 2007 году на Гран-при Канады. Их получили сразу два пилота в пелетоне — Джанкарло Физикелла из «Рено» и Фелипе Масса из «Феррари». Оба гонщика покинули пит-лейн под красные сигналы, запрещающие это делать. Свою первую победу в Формуле-1 на этапе в Канаде одержал британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступавший тогда за «Макларен».

Ранее Хюлькенберг прокомментировал свою дисквалификацию в Бразилии.