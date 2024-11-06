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Ральф Шумахер: не уверен, что Норрис и Ферстаппен остаются друзьями

Ральф Шумахер: не уверен, что Норрис и Ферстаппен остаются друзьями
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер поделился мнением о приятельских отношениях между нидерландским гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и британцем Ландо Норрисом, представляющим «Макларен». Ранее между ними не раз велась жёсткая борьба на трассе.

«Я действительно не уверен, что они сейчас остаются друзьями. Это сложно, когда борешься за титул, как происходит в случае с ними», — приводит слова Шумахера Formel1.de.

Напомним, недавно Ральф раскритиковал Ферстаппена за жёсткую борьбу с Норрисом на Гран-при Мексики. Впоследствии нидерландец был наказан двумя 10-секундными штрафами.

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