Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

F1-Insider: Боттас покинет «Кик-Заубер» из-за решения Бинотто

F1-Insider: Боттас покинет «Кик-Заубер» из-за решения Бинотто
Комментарии

Финский гонщик «Кик-Заубера» Валттери Боттас покинет команду по окончании этого сезона. Об этом информирует F1-Insider. По сведениям источника, ссылающего на окружение финна, решение не продлевать контракт с ним принял операционный и технический директор «Кик-Заубера» Маттиа Бинотто.

Напомним, ранее контракт с «Кик-Заубером» заключил немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, который сейчас выступает за «Хаас». К команде он присоединится в новом сезоне. Кто будет его напарником, пока неизвестно. Недавно говорилось, что с высокой долей вероятности это будет 20-летний бразильский гонщик Габриэл Бортолето.

Материалы по теме
Бортолето заменит Боттаса в «Кик-Заубере» — Motorsport

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android