F1-Insider: Боттас покинет «Кик-Заубер» из-за решения Бинотто

Финский гонщик «Кик-Заубера» Валттери Боттас покинет команду по окончании этого сезона. Об этом информирует F1-Insider. По сведениям источника, ссылающего на окружение финна, решение не продлевать контракт с ним принял операционный и технический директор «Кик-Заубера» Маттиа Бинотто.

Напомним, ранее контракт с «Кик-Заубером» заключил немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, который сейчас выступает за «Хаас». К команде он присоединится в новом сезоне. Кто будет его напарником, пока неизвестно. Недавно говорилось, что с высокой долей вероятности это будет 20-летний бразильский гонщик Габриэл Бортолето.

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